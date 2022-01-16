نوال بري في أول إطلالة لها بعد إصابتها بكورونا.. شاهدوا كيف بدت

نشرت الممثلة والإعلامية نوال بري صورة لها عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي تستمتع بأشعة الشمس بعد أن بقيت 12 يوما في الحجر جراء اصابتها بكورونا.