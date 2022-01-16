فنون ومشاهير

نوال بري في أول إطلالة لها بعد إصابتها بكورونا.. شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
16-01-2022 | 10:30
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نشرت الممثلة والإعلامية نوال بري صورة لها عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي تستمتع بأشعة الشمس بعد أن بقيت 12 يوما في الحجر جراء اصابتها بكورونا. 
 
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نوال بري

انستغرام

كورونا

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