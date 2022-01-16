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فنون ومشاهير
أصالة تحذف منشور إعتذارها لأنغام.. هل تجدد الخلافات بينهما؟
Lebanon 24
16-01-2022
|
16:00
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بعد فترة طويلة قاربت على العام من الصلح بين النجمتين أنغام وأصالة، عادت الحرب من جديد لتشتعل بعدما حذفت أصالة منشور الاعتذار لأنغام الذي كانت قد نشرته على صفحتها بـ"إنستغرام"، وكتبت فيه: "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)".
ووقتها أعادت أنغام نشر اعتذار أصالة على حسابها بـ"إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".
لكن حذف أصالة منشور الإعتذار جعل البعض يؤكد أن الخلاف تجدد مرة أخرى بين الفنانتين .
بدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني بعد علاقة صداقة قوية، بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام قبل الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى، لتهاجم أنغام وتبدأ حرب التصريحات بينهما على مواقع التواصل.
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