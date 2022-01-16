وفاة المخرج جان بينيكس عن 75 عاماً

توفي المخرج الفرنسي جان جاك بينيكس عن 75 عاماً، في منزله الباريسي بعد صراع طويل مع المرض، ومسيرة اكتسب خلالها شهرته بفضل فيلميه "ديفا" عام 1981 و"2°37 لو ماتان" عام 1986.

ورشّح "2°37 لو ماتان" لـ 9 جوائز سيزار الخاصة بالسينما الفرنسية، وكذلك لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، واكتشف فيه الممثلة الفرنسية بياتريس دال، إلا أن الأفلام التي تلته لم تحقق نجاحاً، ومنها "روزلين إيه ليه ليون"، وعام 2001، عاد بعد غياب 9 سنوات بفيلمه "مورتيل ترانسفير" الذي فشل تجارياً ونقدياً، ورتّب على المخرج ديونا كبيرة، وكان هذا العمل آخر أفلامه الروائية الطويلة، وانكب بعده على الأفلام الوثائقية للشاشة الصغيرة من خلال شركته للإنتاج "كارغو فيلم".