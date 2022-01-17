فنون ومشاهير

من بطولة نادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز وغيرهم ... Netflix تشوق الجمهور لفيلم "أعز أصحاب" (صور)

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:00
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تشوق منصة Netflix الجمهور لأحدث إنتاجاتها "أصحاب ولا أعز" الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم من مصر والدول العربية.

ونشر الحساب الرسمي لـNetflix عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجوعة صور من الحلقة لتزيد حماس الجمهور قبل عرضه بـ4 أيام، إذ تحدد له يوم 20 كانون الثاني.
 
 
تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.
 
و"أصحاب ولا أعز" أول فيلم عربي تنتجه Netflix، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19.
 
"أصحاب ولا أعز" من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.

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