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فنون ومشاهير
هل ستدخل نوال الزغبي مجال التمثيل؟
Lebanon 24
17-01-2022
|
08:00
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كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي موقفها من خوض تجربة التمثيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مشيرة الى إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التي لا تتعدى عن 8 حلقات.
المصدر: اليوم السابع
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