فنون ومشاهير

أول ظهور لكاظم الساهر بعد وفاة شقيقه: مرعوب من كورونا.. وشاهدوا كيف سلّم على نجوى كرم (فيديو)

Lebanon 24
17-01-2022 | 04:12
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أحيا النجم كاظم الساهر حفلاً غنائياً ضخماً في دبي، في أول ظهور له بعد وفاة شقيقه علي جبار، الذي رحل بداية الشهر الجاري.

 

وظهر الساهر بالكمامة وبغاية الحرص باتخاذه لكافة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في كواليس الحفل خلال لقائه بالفنانة نجوى كرم، حيث التقطا معا عددا من الصور أمام عدسات الكاميرات وحرصا على التباعد الاجتماعي والسلام والترحيب ببعض من بعيد.

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وخلال الحفل بدا "القيصر" حزيناً ومتأثراً من وفاة شقيقه، وحرص على توجيه نصيحة للجمهور في دبي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة المتعلقة بفيروس كورونا، قائلاً: "انتبهوا على نفسكم، هذا الفيروس ما بيمزح".

 

وقدم الساهر مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة وتفاعل معها الجمهور، ورددوا كلماتها على مدار ساعتين، ونشر الجمهور عددا من مقاطع الفيديو للأغاني التي قدمها خلال الحفل، على السوشيال ميديا تعبيراً عن حبهم الكبير له.

المصدر: لها
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