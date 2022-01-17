تداول صورة نادرة لبنات زبيدة ثروت.. شاهدوا الصغرى نسخة عنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع بنات النجمة المصرية الراحلة زبيدة ثروت الاربعة من حفل زفاف شقيقتهن الصغري قسمت.



وضجت مواقع التواصل بالصورة الجميلة لبنات النجمة المصرية وهنّ بالترتيب الكبرى ريم، تليها رشا، ومها التي كانت تعيش في أميركا مع زوجها ورحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، والرابعة قسمت أصغر بناتها من زوجها المنتج صبحي فرحات الذي تزوجته في أوائل الستينيات، وتم الانفصال والطلاق بعد ثماني سنوات.









يذكر أن زبيدة ثروت اعتزلت الفن خلال فترة السبعينيات، حيث قدمت آخر عمل لها في مسرحية "عائلة سعيدة جدًا"، ورحلت عن عالمنا عام 2016، عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وأوصت عائلتها أن يتم دفنها إلى جانب حبيبها الراحل عبد الحليم حافظ. ولفتت البنات الأربعة الأنظار بجمالهن ولاحظ الجميع الشبه الكبير بين قسمت العروس في الصورة ووالدتها الراحلة، وتم تداول الصورة القديمة بكثاقة على السوشيال ميديا وتفاعل الجمهور معها بشكل واسع، حيث تغزلوا بجمال السيدات والملامح الملفتة والجذابة التي ورثوها عن والدتهن.يذكر أن زبيدة ثروت اعتزلت الفن خلال فترة السبعينيات، حيث قدمت آخر عمل لها في مسرحية "عائلة سعيدة جدًا"، ورحلت عن عالمنا عام 2016، عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وأوصت عائلتها أن يتم دفنها إلى جانب حبيبها الراحل عبد الحليم حافظ.