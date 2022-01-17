فنون ومشاهير

ماغي بو غصن تنشر صورة لابنتها بمناسبة عيد مولدها.. وهكذا عايدتها

Lebanon 24
17-01-2022 | 13:15
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نشرت الممثلة ماغي بو غصن عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" صورة لابنتها يارا سنان وعلقت عليها بالقول: "كل عام وأنت بخير يا حبيبتي يا حياتي، أنت كل شيء، أتمنى لكي السعادة والصحة يا ملاكي، أحبك يا أميرتي". 
 
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ماغي بو غصن

انستغرام

يارا سنان

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