ماغي بو غصن تنشر صورة لابنتها بمناسبة عيد مولدها.. وهكذا عايدتها

نشرت الممثلة ماغي بو غصن عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" صورة لابنتها يارا سنان وعلقت عليها بالقول: "كل عام وأنت بخير يا حبيبتي يا حياتي، أنت كل شيء، أتمنى لكي السعادة والصحة يا ملاكي، أحبك يا أميرتي".