فنون ومشاهير

​ياسمين صبري تردّ على اتهامات والدها

Lebanon 24
17-01-2022 | 23:00
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ردت الفنانة ياسمين صبري على هجوم والدها د. أشرف صبري عليها بأسلوب ذكي.
فقد ردت عليه معيدةً نشر منشور لأحد المتابعين، وقال فيه: "انسجامك مع ذاتك هو اللي يعطيك الحصانة والقوة الحقيقية... أما خوفك من أحكام الآخرين في عمقه هو اختلال انسجامك مع ذاتك... ما سبب اختلال انسجامك؟ أحكامك المؤذية على ذاتك وتصرفاتك، الكلام اللي يهزك من الآخرين هو حكمك الداخلي على ذاتك"، مما اعتبره المتابعون جوابا ذكيا.
وكان والد ياسمين اتهمها بالكذب، قائلا: "دي المدرسة اللي اتخرّجت فيها بناتي، اللي واحدة منهم بتدّعي إنها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة، وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب حد يوصل فيه للدرجة دي؟".
وكشف صبري أن ابنته ياسمين عاشت داخل فيلا فيها حمام سباحة وناد رياضي، وحياة راقية جدا، وكانت تعذّبه كثيرا حتى تنجح في دراستها.
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