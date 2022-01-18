فنون ومشاهير

راغب علامة لنانسي عجرم: "مغرم بيكِ" والأخيرة ترد عليه.. إنتَ مية على مية (فيديو)

Lebanon 24
18-01-2022 | 01:00
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جمعت أجواء مميزة عدداً من الفنانين مساء يوم الأحد على مأدبة طعام في أحد المطاعم اللبنانية، وكان ممّن حضر السهرة الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم والممثل باسم مغنية وزوجته شيرين منسى والفنان راغب علامة الذي جلس بجانبهما، إضافة الى الفنان عاصي الحلاني وزوجته كوليت إضافة إلى الفنان مروان خوري.

 

ولفتت نانسي مع راغب الأنظار حين أخذ الأخير يغنّي لعجرم قائلاً: "مغرم بيك يا نانسي عجرم"، لتردّ عليه بعفوية مؤدية أغنيتها "مية على مية".

 
المصدر: MTV
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