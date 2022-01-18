الحب انتصر... 3 أعلنوا انفصالهم ثم عادوا لشركائهم

بعض علاقات الانفصال بين النجوم لم تدم سوى لساعات وأخرى استمرت لسنوات ولكن بعد العودة أضحت أقوى وأكثر رومانسية بحسب الصور التي يقوم بنشرها النجوم والتعليقات التي يرفقونها بها.فإليكم أبرز النجوم الذين أعلنوا انفصالهم ثم عادوا لشركائهم:استطاعت الفنانة منة عرفة أن تشغل الرأي العام وتحتل الترند عندما أعلنت انفصالها عن زوجها المنتج والفنان محمود المهدي، ثم العودة له عقب انفصال دام 48 ساعة فقط. وعلقت عرفة على عودتها بالقول أن لحظة الانفصال من أصعب اللحظات التي يمكن أن تمر بها أي امرأة. وكان محمود المهدي علق على الأزمة مع منة بالقول "أنا رجل شرقي وهناك أمور لن أقبلها" مضيفا أنه فضّل الانفصال عن منة بدلا من الوقوف أمام عملها.ومنذ أشهر كشفت الإعلامية مها الصغير أنها تطلقت مرتين من الفنان أحمد السقا بسبب الخلافات. وقالت "انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي". واضافت "اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة وأطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعي دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي".من جهته علق الفنان المصري أحمد السقا على كلام زوجته مها الصغير، وطلاقهما مرتين سرا بالقول إن "المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال".بدورها اعترفت الفنانة السورية ديمة بياعة أنه حصل خلاف مع زوجها المغربي أحمد الحلو وانفصلت عنه بعد أن قررا أخذ استراحة لفترة قصيرة لتقييم علاقتهما. وقالت إنه "في فترة ما أهملت نفسي وزوجي وكان تركيزي على موضوع صحة ورد، وعندها قررنا أنا وأحمد أن نأخذ استراحة لنراجع علاقتنا". وعن حذفها لصورها معه قالت:" نحنا النسوان مجانين وإنفعاليين، واللي صار معي ناس كانت تكتب تعليقات مسيئة، لا ويتدخلوا في تفاصيل حياتي وزواجي، قررت أنسحب من السوشيال ميديا وأن ألغي حسابي من انستغرام واهتم بعملي فقط".وشددت على أنه مثلهما مثل كل الأزواج "نتشاجر ونختلف وممكن ننفصل ولكن في النهاية الحب والاحترام هو أساس علاقتنا".أما أحمد الحلو فعلق على الانفصال بالقول "ما حدث بيني وبين ديمة يحدث في جميع البيوت بين أي زوجين، ولكن بحكم أن الفنانين دائماً تحت الأضواء فإن أخبارهم تنتقل بسرعة بين الناس، وهناك من يتفنن في وضع البهار فوق القصة لتكبر ثم تنتشر الشائعات دون أن تتوقف". وأوضح أنه "مثل أي زوجين، كان هناك اختلاف في وجهات النظر، ابتعدنا لفترة عن بعضنا البعض، ثم التقينا وناقشنا كل شيء بهدوء، وعادت الأمور لمجرياتها الطبيعة ولله الحمد".