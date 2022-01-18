ممثل لبناني يُعلن إصابته بكورونا: محجور مع وحدة مش طايقها! (فيديو)

أعلن الممثل كارلوس عازار عن اصابته بفيروس كورونا على طريقته الخاصة.

ونشر كارلوس عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني اغنية تعاون فيها مع الشاعر منير بو عساف.

طبخة أغنية كورونا + زغيرة انا وخيي الشاعر منير بو عساف بمناسبة اصابتي بكورونا 🤣@mounirbouassaf3 pic.twitter.com/MQt0WnXSm8 — Carlos Azar (@carlosjazar) January 16, 2022

وتقول الاغنية: "كنت موعود بعد الغيبة بعيونا.. مشتقلا جنون وبعشق بالحب جنونا، وهلق محجور مع وحدة مش طايقها يا روح الروح عم خونك مع كورونا."

وختم عازار الفيديو مشيرا إلى أنه أحب أن يكشف عن إصابته بكورونا بهذه الطريقة، لكي نأخذ الامور بطريقة إيجابية وذكر أنه اتصل بصديقه الشاعر منير بو عساف، الذي نفذ الفكرة فوراً خلال نصف ساعة.