فنون ومشاهير

ممثل لبناني يُعلن إصابته بكورونا: محجور مع وحدة مش طايقها! (فيديو)

Lebanon 24
18-01-2022 | 03:30
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أعلن الممثل كارلوس عازار عن اصابته بفيروس كورونا على طريقته الخاصة.

 

ونشر كارلوس عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني اغنية تعاون فيها مع الشاعر منير بو عساف.

 

 

وتقول الاغنية: "كنت موعود بعد الغيبة بعيونا.. مشتقلا جنون وبعشق بالحب جنونا، وهلق محجور مع وحدة مش طايقها يا روح الروح عم خونك مع كورونا."

 

وختم عازار الفيديو مشيرا إلى أنه أحب أن يكشف عن إصابته بكورونا بهذه الطريقة، لكي نأخذ الامور بطريقة إيجابية وذكر أنه اتصل بصديقه الشاعر منير بو عساف، الذي نفذ الفكرة فوراً خلال نصف ساعة.

المصدر: الجديد
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