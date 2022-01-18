فنون ومشاهير

خلاف كبير بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة في كواليس تصوير "للموت"!

Lebanon 24
18-01-2022 | 04:00
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انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن هناك خلافاً كبيراً بين الممثلتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة في كواليس تصويرهما الجزء الثاني من مسلسل "للموت"، وهو ما دفعهما للردّ ووضع حدّ للأخبار المنتشرة عن علاقتهما والتي قد تؤثر سلباً في العمل.

 

وسارعت بو غصن لتوضيح الأمر من خلال تغريدة عبر صفحتها الخاصة في "تويتر" كتبت فيها: "إنتوا ناقلين الخبر مش غلطتكن! نقلتوا من موقع محترم للأسف وقع ضحية مصدر حقود وتافه! دانييلا صديقتي وشريكتي وحبيبة قلبي ونجاحنا رح يبقى مستمر والتصوير رائع مع أحلى فريق".

 

بدورها، ردّت رحمة على كلام بو غصن بتغريدة كتبت فيها: "في ناس هدفها تخلق مشاكل. والموضوع ما بيستاهل حتى الردّ. ماغي إنتي أكتر من صديقة وشريكة وعلاقتنا أرقى من أفكار بعض المصادر اللي بدها تشوّش علينا. عم نصوّر ومبسوطين ومحمّسين لرمضان ويا رب خير".

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغريدتين، وعبّر الكثير منهم عن سعادته بأن يكون الخبر مجرد شائعة، متمنين للنجمتين النجاح في الجزء الثاني من المسلسل المنتظر عرضه خلال السباق الرمضاني لهذا العام.

المصدر: لها
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