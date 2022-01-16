علاقة بارزة بين 2 من نجوم "السوشيل ميديا".. هل سيجمعهما الزواج قريباً؟

يعتبر الثنائي أنس الشايب وبيسان إسماعيل من أشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاع الثنائي بخفة دمهم وطلتهم الشبابية وطاقتهم الايجابية أن يكسبوا قاعدة جماهيرية ضخمة تتخطى حاجز العشرة مليون من خلال فيديوهاتهم المسلية والمنوعة والتي تتضمن تحديات ومقالب ويوميات مضحكة.