فنون ومشاهير

علاقة بارزة بين 2 من نجوم "السوشيل ميديا".. هل سيجمعهما الزواج قريباً؟

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

|
Lebanon 24
16-01-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-908417-637781068177077293.jpg
Doc-P-908417-637781068177077293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر الثنائي أنس الشايب وبيسان إسماعيل من أشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاع الثنائي بخفة دمهم وطلتهم الشبابية وطاقتهم الايجابية أن يكسبوا قاعدة جماهيرية ضخمة تتخطى حاجز العشرة مليون من خلال فيديوهاتهم المسلية والمنوعة والتي تتضمن تحديات ومقالب ويوميات مضحكة.

ما هي العلاقة التي تربط أنس ببيسان؟ هل سينضم أنس وبيسان للقفص الذهبي قريباً؟
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-01-18
13:58 | 2022-01-18
13:55 | 2022-01-18
11:00 | 2022-01-18
09:45 | 2022-01-18
08:00 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website