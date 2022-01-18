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فنون ومشاهير
بالفيديو.. ماذا قال سعد رمضان عن مسألة انفصاله عن خطيبته؟
خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"
|
Lebanon 24
18-01-2022
|
05:50
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أطل النجم اللبناني سعد رمضان ضمن برنامج "مع النجوم" على "شاشة الآن"، حيث تحدث عن أعماله الفنية القادمة، مشيراً إلى أن "سنة 2021 أجمل سنة بحياته".
وفي مقابلته، تطرق رمضان إلى مسألة انفصاله عن خطيبته، فماذا قال؟
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