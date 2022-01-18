بالفيديو.. ماذا قال سعد رمضان عن مسألة انفصاله عن خطيبته؟

أطل النجم اللبناني سعد رمضان ضمن برنامج "مع النجوم" على "شاشة الآن"، حيث تحدث عن أعماله الفنية القادمة، مشيراً إلى أن "سنة 2021 أجمل سنة بحياته".

وفي مقابلته، تطرق رمضان إلى مسألة انفصاله عن خطيبته، فماذا قال؟