كارين رزق الله: "هالوجوه منن شهدا"... فماذا قصدت؟! (صورة)

نشرت الممثلة كارين رزق الله فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث كانت تقود سيارتها في بيروت. وعلّقت على صور ضحايا انفجار مرفأ بيروت المعلّقة وسط الطريق قائلة: "هالوجوه اللي معلقة عصور ومتلاية بيروت منن شهدا! لان الشهادة خيار وهني ما اختاروا! هالناس هني ضحايا! مش رح ننسى".