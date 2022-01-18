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فنون ومشاهير
وفاة مغنية شهيرة بعد إصابتها طوعا بكوفيد-19.. وهذا ما كتبته عن اللقاحات قبل ايام
Lebanon 24
18-01-2022
|
09:45
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توفيت مغنية فرقة "أسونانس" الشعبية التشيكية هانا هوركا المناهضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، عن 57 عاما بعدما أصيبت بالفيروس عمدا للحصول على تصريح صحي، وفق ما نسبت "وكالة الصحافة الفرنسية" الى عائلتها.
وأوضح أمس نجل المغنية، يان ريك، أن والدته رفضت تلقي اللقاح وعرضت نفسها طوعا للمرض الذي أصيب به هو ووالده الملقحان قبل عيد الميلاد.
وأضاف: "قررت أن تعيش بشكل طبيعي معنا وفضلت أن تصاب بالمرض على أن تتلقى اللقاح".
وقبل يومين من وفاتها، كتبت هانا عبر مواقع التواصل "لقد نجوت. سيكون هناك عرض مسرحي وحمام سونا وحفلة موسيقية. ورحلة عاجلة إلى البحر".
وتلزم الجمهورية التشيكية سكنها إبراز إثبات يؤكد تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من إصابة حديثة بكوفيد-19 للتمكن من دخول الأماكن الثقافية والرياضية، وكذلك الحانات والمطاعم.
وحمل ريك شخصيات محلية تدعم حركة مناهضة للقاحات مسؤولية ما حصل، متهما اياهم بـ"إقناع" والدته بعدم تلقي اللقاح وبالتالي "تلطيخ أيديهم بالدماء".
وقال: "أعرف تحديدا من غير رأيها (...) أنا حزين لأنها صدقت الغرباء أكثر من عائلتها. لا يتعلق الأمر بمعلومات خاطئة فقط بل بآراء عن المناعة الطبيعية والأجسام المضادة التي تتكون من طريق الإصابة بالمرض".
وتواجه الجمهورية التشيكية حاليا موجة وبائية جديدة وقد سجلت البلاد أكثر من 20 ألف إصابة جديدة أمس.
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