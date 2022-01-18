هايدي كلوم تؤمن على ساقيها بمبلغ خيالي لن تتوقعوه!

عادة ما تظهر عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم بساقين مكشوفتين، وفي مقابلتها في برنامج The Ellen DeGeneres Show، أكدت على حبها لشكل ساقيها وإهتمامها بهما.

أما المفاجأة الكبرى، فكانت تأكيدها أنها تقوم بالتأمين عليهما بمبلغ خيالي يصل إلى الـ 2 مليون دولار، وقالت إنها ذات مرة وضعت بوليصة تأمين على ساقيها، وإن أحد أطرافها السفلية يساوي في الواقع أكثر من الآخر.أما عن السبب الذي دفع بها إلى ذلك، فقالت: "عندما كنت صغيرة، أصيبت قدمي بندبة كبيرة، واستعنت بالكثير من مستحضرات التسمير لإخفائها، ولا يمكنك رؤيتها الآن...".