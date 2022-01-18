فنون ومشاهير

حفل غنائي جمع نجوى كرم وكاظم الساهر في دبي

Lebanon 24
18-01-2022 | 23:00
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بحضور من مختلف الجنسيات العربية وضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، غنى كل من نجوى كرم وكاظم الساهر بحفل فني ضخم على مسرح الـ "كوكا كولا أرينا" من تنظيم شركتي "مومنتس افنتس" و"هيومانجمنت" الذي شهد عبر السنوات الماضية مرور أهم الفنانين العالميين في دبي.
بدأ الحفل باعتلاء الفنانة نجوى كرم لتقدم للحضور مجموعة من أشهر أغنياتها التي رددها الجمهور معها طوال فترة وجودها على المسرح لتشعل الأجواء رقصا وفرحا.
ثم استقبل الحضور الفنان كاظم الساهر الذي تألق على المسرح بأجمل أغنياته ليضفي بذلك الكثير من الحب والفرح على أجواء الحفل.
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