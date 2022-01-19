فنون ومشاهير

عاصي الحلاني يُهاجم السياسيين: نحنا لبنان مش إنتو! (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2022 | 02:00
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان عاصي الحلاني خلال تواجده في إحدى المناسبات برفقة عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل، أبرزهم راغب علامة ونانسي عجرم ومروان خوري وباسم مغنية وغيرهم، وبحضور زوجة عاصي الحلاني، كوليت الحلاني، ونجله الفنان الوليد الحلاني وعدد من الوجوه الفنية والإعلامية.

 

وظهر عاصي في الفيديو وهو يخبر الحضور عن النجاح الذي حققه مع الفنان مروان خوري خلال إحيائهما حفلا في موسم الرياض، لافتا إلى أنهما وغيرهما من الفنانين يرفعون اسم لبنان عاليًا أينما وجدوا.

 

ووجه عاصي رسالة كانت بمثابة هجوم على السياسيين ، إذ قال إنهم ينقلون للعالم الصورة السلبية عن لبنان ويحاولون تشويه صورته، مضيفا: "نحنا لبنان مش هني".

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المصدر: الجديد
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