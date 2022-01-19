فنون ومشاهير

راغب وجيهان علامة يحتفلان بعيد زواجهما الـ 26.. هكذا تعرفا إلى بعضهما (صور)

Lebanon 24
19-01-2022 | 05:00
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ان الفنان راغب علامة، وزوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة، وولديهما خالد ولؤي، من الشخصيات المحببة للجمهور، ما جعلهم دائمًا محط اهتمام.

 

ولطالما حرص راغب على التعبير عن حبه لزوجته التي ارتبط بها عام 1996، إذ كانت آنذاك تبلغ من العمر 22 عامًا، وفق زواج تقليدي نزولا عند رغبة والدته.

 

وبمناسبة عيد زواج راغب وجيهان الـ26، احتفل ابناهما خالد وشقيقه لؤي بهذه المناسبة السعيدة، ونشرا صورا لوالديهما مع رسالتي معايدة.

 

ونشر خالد صورة لوالده ووالدته وهما يسيران سويا ويمسكان بيدي بعضهما، وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد طيور الحب. اتمنى لو يكون لديكما الوقت لتسترجعا الذكريات الجميلة سويا".

 
 
 

بينما اكتفى لؤي بنشر صورة لوالديه تظهر خلالها جيهان وهي تتكئ على كتف راغب، وعلق عليها قائلا: "عيد زواج 26 سعيد لعالمي".

 

في حين نشرت جيهان صورة من مكان تواجدها في باريس، التقطتها من نافذة منزلها وهنأت خلالها زوجها بهذه المناسبة السعيدة.

 
 

وكان راغب قد كشف أنه تعرف إلى زوجته جيهان في إحدى حفلاته بدولة الكويت، وكانت في سن الـ16 عامًا حينها، حيث اقتربت منه مع والديها لالتقاط صورة تذكارية أثناء الحفل، فعبر عن إعجابه بها، إلا أن العلاقة لم تتوطد في ذلك الوقت.

 

وأضاف علامة أنه بعد مرور سنوات أخبرته والدته بأن الوقت قد حان للارتباط، فوافقها الرأي وذهب معها للزواج بشكل تقليدي، وبالمصادفة التقى جيهان مرة أخرى، إذ كانت الفتاة التي اختارتها والدته لتكون زوجته المستقبلية، وجرى كتب الكتاب في غضون أسبوعين فقط.

 

ولفت إلى أنه بعد زواجهما قامت زوجته جيهان بتذكيره بذلك الموقف الذي حدث في الكويت، مؤكدا أنه مدين لها بالحفاظ على البيت والولدين وتربيتهما بشكل مشرف.

المصدر: فوشيا
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