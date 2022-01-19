تطورات قوية ومفاجئة.. كارمن بصيبص ومشاهد مؤثرة في نهاية "عروس بيروت"!

جمهور مسلسل "عروس بيروت" ينتظر بدء عرض حلقات الموسم الثالث من العمل خلال الأيام القادمة وتحديداً في 23 كانون الثاني الحالي عبر شاشة الـأم بي سي في تطورات قوية ومفاجئة لكل أبطال العمل.

تغيرات كارمن

في أحداث الموسم الجديد من المسلسل الأكثر مشاهدة "عروس بيروت"، علمت "نواعم" أن شخصية ثريا التي تجسدها الممثلة كارمن بصيبص ستظهر في العديد من التطورات، حيث تتمتع بنضج شخصيتها الذي يجعلها داعماً قوياً لعائلة فارس الضاهر خاصة بعد الحالة التي انتهت عليها العائلة في نهاية أحداث الموسم الثاني.

ولم تخلُ الحلقات من المشاكل والأزمات التي ستجمع علاقة ثريا وفارس "ظافر العابدين " خاصة بعد رغبة ثريا في عودتها إلى الغناء مجدداً من أجل مساعدة العائلة بأزمتها المادية، ولكن الحب القوي الذي جمعهما سينتصر في نهاية المطاف.

مشاهد مؤثرة

أما عن علاقة ثريا والست ليلى "تقلا شمعون"، فقد علمت "نواعم" أن المشاهد التي ستجمعهما ستكون مؤثرة كثيراً ضمن الأحداث وسيتعاطف الجمهور معها منذ اللحظة الأولى، حيث تشهد علاقتهما تطوراً قوياً وجديداً ومفاجئاً.

ولم يبقَ سوى أيام قليلة لينهي فريق عمل المسلسل تصوير مشاهد الموسم الثالث من العمل الذي سيشهد نهاية أحداث "عروس بيروت".