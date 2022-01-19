بريجيت ياغي تطلق "كان بنّا كتير"

أطلقت النجمة بريجيت ياغي أغنية جديدة بعنوان "كان بنّا كتير"، من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع جمال ياسين.الأغنية الجديدة من إنتاج شركة أرابيكا الرائدة في الإنتاج الفنيّ، وقد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبنانيّ جاد شويري، وذلك في منطقة عاليه.وتمحورت فكرة الكليب الجديد حول قصّة عاطفيّة إجتماعيّة من المتوقّع أن تنال إعجاب الجمهور فور عرض الكليب على شاشة تلفزيون أرابيكا، وعلى جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالفنانة بريجيت ياغي.