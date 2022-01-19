بعد سنوات على غيابها عن الـ"أم تي في"... المذيعة عادت وقدّمت هذه النشرة! (صورة)

بعد سنوات على غيابها عن شاشة الـ"أم تي في"، عادت المذيعة أورسولا دكاش يوم أمس، وأطّلت من جديد على المشاهدين، وهذه المرّة عبر تقديم نشرة الطقس.

وعلّقت زميلتها نبيلة عواد، وقالت: "أهلا بك في الـ"أم تي في"، لقد اشتقنا لرؤيتك على الشاشة".