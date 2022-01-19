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فنون ومشاهير
بعد سنوات على غيابها عن الـ"أم تي في"... المذيعة عادت وقدّمت هذه النشرة! (صورة)
Lebanon 24
19-01-2022
|
07:13
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بعد سنوات على غيابها عن شاشة الـ"أم تي في"، عادت المذيعة أورسولا دكاش يوم أمس، وأطّلت من جديد على المشاهدين، وهذه المرّة عبر تقديم نشرة الطقس.
وعلّقت زميلتها نبيلة عواد، وقالت: "أهلا بك في الـ"أم تي في"، لقد اشتقنا لرؤيتك على الشاشة".
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نبيلة عواد
أم تي في
اورسولا دكاش
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