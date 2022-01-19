يارا بو منصف تتبرع بمدخولها الشهري لصالح حملة أبو فلة!



قررت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي اللبنانية يارا بو منصف المشاركة في المبادرة التي يقوم بها الناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي أبو فلة التي تحمل عنوان "لنجعل شتاءهم أدفأ" تحت حملة "أجمل شتاء في العالم". فبعدما أطلت عبر صفحاتها معلنة عن دعمها الكبير لجمع مبلغ كبير للمساعدة، ولأنها لم تتمكن من تحقيق وحصد الرقم المطلوب، قررت التبرع بما حققته من أرباح من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الشهر الماضي للحملة.

كما وضعت رابطا لمتابعيها ودعتهم من خلاله الى التبرع ولو حتى بدولار واحد. وفي اليوم الحادي عشر والاخير للحملة المشتركة، أعلن أبو فلة عبر حسابه الخاص انه تمكن من جمع مبلغ 9 مليون دولار، ستستفيد منه 90 ألف عائلة، فيما بلغ عدد المتبرعين 145 الف قبل أن يصل الملغ لـ11 مليون دولار.