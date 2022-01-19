فنون ومشاهير

الممثل مارون شرفان يتعرض لحادث مؤسف وينقل إلى المستشفى

Lebanon 24
19-01-2022 | 12:27
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تعرض الممثل اللبناني مارون شرفان لحادث مؤسف أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "الزمن الضائع" للمنتج إيلي معلوف.
 
وانزلق الممثل على أحد رجليه، في مكان التصوير، ما استدعى نقله الى المستشفى لإجراء عملية جراحية، بعد تعرضه لكسر في الورك، حسب المصادر الطبية.
وأدى الحادث الى توقف تصوير المسلسل المتوقع عرضه خلال أيام على قناة "الجديد" بصورة تسلسلية ما ينذر بعرقلة المسلسل.
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