ما حقيقة دخول عادل إمام الى المستشفى؟

رُغم ابتعاده عن الأضواء في الآونة الأخيرة، لا يزال الفنان المصري عادل إمام يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من قِبل محبيه.تردد في الساعات الأخيرة أن الزعيم عادل إمام (81 عاماً) نُقِل إلى المستشفى للعلاج إثر شعوره بتعب مفاجئ، وهو ما سارع شقيقه المنتج عصام إمام إلى نفيه.وجاء في الخبر، الذي تبيّن لاحقاً عدم صحته، أن الفنان عادل إمام نُقِل للعلاج في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وأنه غادر منزله رفقة طاقم تمريض.وقال المنتج عصام إمام في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن الحالة الصحية للفنان عادل إمام جيّدة، مشيراً إلى أنه لا يعاني من أي خلل صحي وأنه موجود في منزله.وسبق أن ترددت شائعة في شهركانون الأول الماضي بشأن تدهور الحالة الصحية لعادل إمام وإصابته بفيروس كورونا، وهو ما نفاه أيضاً شقيقه عصام إمام.