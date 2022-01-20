10
o
بيروت
9
o
طرابلس
4
o
صور
10
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
3
o
النبطية
0
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ما حقيقة دخول عادل إمام الى المستشفى؟
Lebanon 24
20-01-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رُغم ابتعاده عن الأضواء في الآونة الأخيرة، لا يزال الفنان المصري عادل إمام يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من قِبل محبيه.
تردد في الساعات الأخيرة أن الزعيم عادل إمام (81 عاماً) نُقِل إلى المستشفى للعلاج إثر شعوره بتعب مفاجئ، وهو ما سارع شقيقه المنتج عصام إمام إلى نفيه.
وجاء في الخبر، الذي تبيّن لاحقاً عدم صحته، أن الفنان عادل إمام نُقِل للعلاج في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وأنه غادر منزله رفقة طاقم تمريض.
وقال المنتج عصام إمام في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن الحالة الصحية للفنان عادل إمام جيّدة، مشيراً إلى أنه لا يعاني من أي خلل صحي وأنه موجود في منزله.
وسبق أن ترددت شائعة في شهركانون الأول الماضي بشأن تدهور الحالة الصحية لعادل إمام وإصابته بفيروس كورونا، وهو ما نفاه أيضاً شقيقه عصام إمام.
تابع
الأكثر قراءة
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
Lebanon 24
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
22:18 | 2022-01-19
19/01/2022 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
02:05 | 2022-01-20
20/01/2022 02:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"منخفض جوي جديد"... استعدوا !
Lebanon 24
"منخفض جوي جديد"... استعدوا !
04:50 | 2022-01-20
20/01/2022 04:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعويضات الموظفين... عالـ8000 ليرة
Lebanon 24
تعويضات الموظفين... عالـ8000 ليرة
10:14 | 2022-01-20
20/01/2022 10:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان عن التعميم 161 وبيع الدولار... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان عن التعميم 161 وبيع الدولار... ماذا في التفاصيل؟
09:45 | 2022-01-20
20/01/2022 09:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-01-20
ميريام فارس تغني بالأمازيغية المغربية "معليش" (فيديو)
15:42 | 2022-01-20
أنغام تحتفل بعيد ميلادها... كم أصبح عمرها؟
14:06 | 2022-01-20
محمد رمضان يرقص في الطائرة على أنغام أحدث أغنياته (فيديو)
14:02 | 2022-01-20
ويل سميث يشعل مواقع التواصل الإجتماعي برقصة مع والدته (فيديو)
13:51 | 2022-01-20
لقبت بـ"أيقونة الغناء العربي".. من هي هذه الطفلة؟
13:32 | 2022-01-20
شاهدوا جمال نجوى كرم وهي تتحضر لحفلتها (فيديو)
فيديو
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارتها الجديدة... تعرفوا إلى "Lamando L" (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارتها الجديدة... تعرفوا إلى "Lamando L" (فيديو)
11:00 | 2022-01-20
21/01/2022 00:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-01-19
21/01/2022 00:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
21/01/2022 00:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact