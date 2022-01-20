بسبب فضيحة جنسية.. إيقاف برنامج "ذا فويس"!

قامت محطة "آر.تي.إل" RTL التلفزيونية بإيقاف عرض النسخة الهولندية من برنامج "ذا فويس" بسبب شكوك حول فضيحة جنسية في كواليسه.

وتقدم أكثر من شاهد ببلاغات ضد البرنامج حول وجود مخالفات بذيئة، طالت "علي بي"، مغني الراب الهولندي وعضو لجنة تحكيم برنامج المواهب.

ونفى وكيل بي القانوني جميع الاتهامات الموّجهة ضد موكله، في حين أصدرت "آر.تي.إل" بيانًا أكّدت فيه إنها سحبت البرنامج بعد إبلاغها بحدوث مزاعم تتعلق بسلوك جنسي غير مقبول واستغلال للنفوذ.

وبعد ذلك الإعلان اعترف قائد الفرقة الموسيقية لبرنامج اكتشاف المواهب في بيان أُرسل لوسائل إعلام هولندية متعددة بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، ثم قدم استقالته.