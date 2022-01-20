بعد غياب 4 سنوات.. منى أبو حمزة راجعة!

تستعيد قناة mtv نهاية كانون الثاني الحالي عرض برنامج "حديث البلد" مع مقدمته منى أبو حمزة، وذلك بعد غياب دام حوالي 4 سنوات اذ قدمت آخر نسخة عام 2018.

وكانت الإعلامية منى أبو حمزة غردت قبل أيام معلنة عودتها إلى تقديم برنامج "حديث البلد" قريباً، في وقت كشفت معلومات لـ "نواعم" أن ادارة "أم تي في" ارتأت اعادة احياء البرنامج بضيوف جدد مع بعض التعديل على الفقرات التي كانت في المواسم السابقة، وعلم أيضاً أنه على لائحة الضيوف الفنانة نانسي عجرم التي ربما تكون ضيفة الحلقة الاولى لمراجعة الحقبة التي عاشتها لسنتين مع النجاحات وتحدي العوائق في ظل جائحة كورونا والحديث عن جديدها الغنائي، وحفلاتها في العالم ومنها تحديداً نجاحها في السعودية، إضافة الى حساباتها الرقمية والجدل الذي حققته في ظل متابعة جمهور تقدر بالملايين.