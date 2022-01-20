فنون ومشاهير

انتقادات حادة لزوجة أحمد السقا بسبب إطلالتها الغريبة (صورة)

Lebanon 24
20-01-2022 | 11:00
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شرت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، صورة لها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" ظهرت فيها بإطلالة غريبة مما أدى إلى تعرضها لانتقادات حادة من الجمهور.

وظهرت زوجة أحمد السقا مرتدية بنطلون باللون البيج، ظهرت فيه الجيوب من الأمام مما جعل الجمهور يسخر من إطلالتها بأنها ارتدت البنطلون بالمقلوب.
 
وكانت مها الصغير قد أثارت الجدل عندما أعلنت في لقاء تلفزيوني تفاصيل معاناتها من مرض مناعي نادر، والذي تم تشخيصه طبيًا كسرطان بالخطأ، مؤكدة أنها فقدت خلال مراحل المرض 48 كيلوغرامًا من وزنها، مشيرة إلى أنها أصيبت بمرض مناعي قبل أحداث 2011، وقالت: "وفجأة خسيت 48 كيلوجراما، كما عانيت من مرض بالرئة"، قبل لجوئها إلى فحص طبي توصل إلى إصابتها بالكانسر بالخطأ.
المصدر: لها
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