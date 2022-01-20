فنون ومشاهير

إعلاميّة لبنانيّة و"bronzage" على البحر "في عزّ كانون"! (صورة)

Lebanon 24
20-01-2022 | 08:55
A-
A+
Doc-P-909334-637782917206983309.jpg
Doc-P-909334-637782917206983309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الاعلامية رزان مغربي فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تمضي نهارها على البحر في ظلّ شهر كانون الثاني.
 
 
ولم يُعرف أين التقطت الفيديو، لكنها علّقت قائلة: "يمكنكم الجلوس تحت أشعة الشمس في كانون الثاني".
 
 
No description available.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الدفاع الإسبانية: أرسلنا سفنا حربية إلى البحر الأسود ونفكر في إرسال طائرات
lebanon 24
21/01/2022 00:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: أكثر من 140 سفينة حربية و60 طائرة وحوالي 10000 جندي سيشاركون بالتدريبات البحرية بين روسيا والصين وإيران
lebanon 24
21/01/2022 00:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرية الروسية تُعلن عن إجراء سلسلة من المناورات في كانون الثاني وشباط
lebanon 24
21/01/2022 00:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تركية: واشنطن قد توافق على طلب أنقرة شراء مقاتلات إف-16 في إطار تعزيز تواجد الناتو بالبحر الأسود
lebanon 24
21/01/2022 00:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24

رزان مغربي

بحر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-20
15:42 | 2022-01-20
14:06 | 2022-01-20
14:02 | 2022-01-20
14:00 | 2022-01-20
13:51 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website