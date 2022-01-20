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فنون ومشاهير
إعلاميّة لبنانيّة و"bronzage" على البحر "في عزّ كانون"! (صورة)
Lebanon 24
20-01-2022
|
08:55
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نشرت الاعلامية رزان مغربي فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تمضي نهارها على البحر في ظلّ شهر كانون الثاني.
ولم يُعرف أين التقطت الفيديو، لكنها علّقت قائلة: "يمكنكم الجلوس تحت أشعة الشمس في كانون الثاني".
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