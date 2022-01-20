خبر وفاة دريد لحام يضج مواقع التواصل الاجتماعي... وباسم سلكا يخرج عن صمته

تناقل عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل، وعدد من المتابعين خلال الساعات الماضية، خبراً يؤكد وفاة الممثل السوري دريد لحام إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها، أدت لدخوله المستشفى حيث توفي خلال خضوعه لعملية جراحية بالقلب.

هذا الأمر أحدث بلبلة كبيرة بين الجمهور، ما دفع المخرج باسم السلكا للرد بطريقة غير مباشرة، عبر نشره صورة على "فيسبوك" تجمعه بالممثل دريد لحام والممثلة نادين خوري والممثل مهيار خضور، من موقع تصوير أحد المشاهد من مسلسل "على قيد الحب" من تأليف فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا، مرفقاً الصورة بكلمة "الآن".