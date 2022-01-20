10
o
بيروت
9
o
طرابلس
4
o
صور
10
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
3
o
النبطية
0
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
أنجلينا جولي تتسوق برفقة إبنتها وهكذا بدتا (صور)
Lebanon 24
20-01-2022
|
12:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت صورة جديدة للممثلة العالمية أنجلينا جولي.
وظهرت أنجلينا وهي تمسك بيد إبنتها ذات البشرة السمراء، وبدا أنهما تتوجهان للتسوق.
مواضيع ذات صلة
بيلا حديد تتسوق في السوبرماركت مع نظارات... كيف بدت؟ (صور)
Lebanon 24
بيلا حديد تتسوق في السوبرماركت مع نظارات... كيف بدت؟ (صور)
21/01/2022 00:13:55
21/01/2022 00:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"التسوق الآمن" في اجتماع بين الأبيض والقطاعات التجارية: تشديد الإجراءات الوقائية وتحفيز على تلقيح الموظفين
Lebanon 24
"التسوق الآمن" في اجتماع بين الأبيض والقطاعات التجارية: تشديد الإجراءات الوقائية وتحفيز على تلقيح الموظفين
21/01/2022 00:13:55
21/01/2022 00:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتباك في تركيا.. التضخم "يخيف" المتسوقين والطوابير تنذر بأزمة
Lebanon 24
ارتباك في تركيا.. التضخم "يخيف" المتسوقين والطوابير تنذر بأزمة
21/01/2022 00:13:55
21/01/2022 00:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعة السوداء.. كم أنفق الأميركيون في التسوق عبر الإنترنت؟
Lebanon 24
الجمعة السوداء.. كم أنفق الأميركيون في التسوق عبر الإنترنت؟
21/01/2022 00:13:55
21/01/2022 00:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي
تسوق
تابع
الأكثر قراءة
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
Lebanon 24
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
22:18 | 2022-01-19
19/01/2022 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
02:05 | 2022-01-20
20/01/2022 02:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"منخفض جوي جديد"... استعدوا !
Lebanon 24
"منخفض جوي جديد"... استعدوا !
04:50 | 2022-01-20
20/01/2022 04:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعويضات الموظفين... عالـ8000 ليرة
Lebanon 24
تعويضات الموظفين... عالـ8000 ليرة
10:14 | 2022-01-20
20/01/2022 10:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان عن التعميم 161 وبيع الدولار... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان عن التعميم 161 وبيع الدولار... ماذا في التفاصيل؟
09:45 | 2022-01-20
20/01/2022 09:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-01-20
ميريام فارس تغني بالأمازيغية المغربية "معليش" (فيديو)
15:42 | 2022-01-20
أنغام تحتفل بعيد ميلادها... كم أصبح عمرها؟
14:06 | 2022-01-20
محمد رمضان يرقص في الطائرة على أنغام أحدث أغنياته (فيديو)
14:02 | 2022-01-20
ويل سميث يشعل مواقع التواصل الإجتماعي برقصة مع والدته (فيديو)
14:00 | 2022-01-20
ما حقيقة دخول عادل إمام الى المستشفى؟
13:51 | 2022-01-20
لقبت بـ"أيقونة الغناء العربي".. من هي هذه الطفلة؟
فيديو
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارتها الجديدة... تعرفوا إلى "Lamando L" (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارتها الجديدة... تعرفوا إلى "Lamando L" (فيديو)
11:00 | 2022-01-20
21/01/2022 00:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-01-19
21/01/2022 00:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
21/01/2022 00:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact