فنون ومشاهير

أنجلينا جولي تتسوق برفقة إبنتها وهكذا بدتا (صور)

Lebanon 24
20-01-2022 | 12:43
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انتشرت صورة جديدة للممثلة العالمية أنجلينا جولي.
 
وظهرت أنجلينا وهي تمسك بيد إبنتها ذات البشرة السمراء، وبدا أنهما تتوجهان للتسوق.
 

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أنجلينا جولي

تسوق

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