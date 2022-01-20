ميريام فارس تغني بالأمازيغية المغربية "معليش" (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أغنيتها الجديدة التي اختارتها باللهجة الأمازيغية المغربية بعنوان :"معليش"، وهذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها ميريام أغنية بهذه اللهجة.

وصورت ميريام معليش على طريقة الفيديو كليب وطرحتها في صفحاتها الرسمية كما على يوتيوب منذ ساعة تقريباً.وقد تفاعل متابعو ميريام الذين كانوا متشوقين منذ مدة طويلة لجديدها، وقد لبت ميريام طلبهم فقدمت عملاً مختلفاً تميّز بالتجدد من ناحية اللهجة والفكرة والكليب الرائع الذي حمل توقيع شريف ترحيني.وقد تعاونت ميريام في "معليش" مع يوسف العماني الذي لحن وكتب الأغنية أما الميكس لـ طيف عادل والتوزيع لـ حميد دعوسي.أما الرقصات في الكليب فتنوعت بين التقليدية لهذه الحضارة والعصرية واعتمدت إطلالات مختلفة بين الأزياء الأمازيغية والحديثة وقد صممت ميريام الرقصات بالتعاون مع مصمم الرقص بيار خضرا.