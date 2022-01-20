فنون ومشاهير

زوجة راغب علامة بفيديو عفوي.. ورقصها حديث المتابعين!

Lebanon 24
20-01-2022 | 13:28
A-
A+
Doc-P-909420-637783074567313417.jpg
Doc-P-909420-637783074567313417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمصممة المجوهرات اللبنانية جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، وهي ترقص في حفل عيد زواجهما السادس والعشرين، الذي شاركهم فيه مجموعة من الأصدقاء والمقربين.
 
وأشار المتابعون بعفوية وخفة دم جيهان، وعبروا عن إعجابهم برقصها وحيوتها.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-20
15:42 | 2022-01-20
14:06 | 2022-01-20
14:02 | 2022-01-20
14:00 | 2022-01-20
13:51 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website