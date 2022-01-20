زوجة راغب علامة بفيديو عفوي.. ورقصها حديث المتابعين!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمصممة المجوهرات اللبنانية جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، وهي ترقص في حفل عيد زواجهما السادس والعشرين، الذي شاركهم فيه مجموعة من الأصدقاء والمقربين.



وأشار المتابعون بعفوية وخفة دم جيهان، وعبروا عن إعجابهم برقصها وحيوتها.