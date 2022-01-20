فنون ومشاهير

لقبت بـ"أيقونة الغناء العربي".. من هي هذه الطفلة؟

Lebanon 24
20-01-2022 | 13:51
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، عندما كانت لا تزال طفلة.
 
ولفتت الصور أنظار المتابعين بملامحها البريئة والطفولية.
 
 
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أم كلثوم

مصر

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