فنون ومشاهير

رحيل أولييل عن 37 عاماً بحادث تزلّج

Lebanon 24
20-01-2022 | 23:00
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توفي الممثل الفرنسي غاسبار أولييل عن 37 عاما، إثر حادث تزلج وقع الثلاثاء الماضي في منطقة سافوا، وتم نقل أولييل إلى مستشفى في غرونوبل، شمال شرقي البلاد، إثر تعرضه لإصابات بالغة.
وغرّد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عبر "تويتر"، أنه كان هناك حب متبادل لا حد له بين أولييل والسينما، وأن الجمهور سيشاهد أعماله بقلوب حزينة من الآن فصاعدا.
وحقّق أولييل شهرته من خلال أعمال تشمل فيلم "ماتيلد- آ جريت لاف" للمخرج جان- بيير جونيه. ونال الراحل جائزة سيزار السينمائية الفرنسية لأفضل ممثل شاب عن دوره في الفيلم، كما لفت الانتباه عالميا بدوره الذي جسد فيه شخصية هانيبال ليكتر في شبابه، في فيلم "هانيبال رايزينغ" للمخرج بيتر ويبر في عام 2007.
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