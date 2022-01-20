أنغام تحتفل بعيد ميلادها... كم أصبح عمرها؟

احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلادها الخمسين متلقية التهاني والمباركات من محبيها وزملائها الفنانين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



واستعرضت أنغام الهدايا والورود والرسائل التي وصلتها بمناسبة ميلادها شاكرة محبيها على ذلك.