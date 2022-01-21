ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي ووائل كفوري؟

أكد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أن "علاقة صداقة قوية تجمعها مع وائل كفوري، وشائعة ارتباطنا غير صحيحة".

وتحدثت الزغبي في حوارها مع أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" عبر قناة القاهرة والناس، عن عدة أمور تتعلق بالفن وحياتها الشخصية.

فيما يلي نستعرض ملخص لأبرز تصريحات نوال الزغبي:



- فضل شاكر صوت رائع و"حرام نتحرم منه"، لكن لا دخل لي بالسياسة أو القضايا التي تورط بها.



- كنت أتمنى أن يبتعد فضل شاكر عن الأزمات التي دخل فيها بسبب اتجاهاته السياسية، لأن الساحة الغنائية في حاجة لمطربين بموهبته.



- أنا أم حنونة اهتم بأسرتي، ومسئوليتي تجاه أبنائي متعة لم تعطلني عن مسيرتي الفنية.



- ابنتي تيا تحب الأزياء وتتنقل بين منزلي ومنزل والدها، ولا يوجد لدى مشاكل في أن تنتقل للعيش معه.

- رفضت التمثيل مع أحمد زكي، لعدم رغبتي في التمثيل، لكن أشعر بالندم لضياع فرصة الوقوف أمام ممثل كبير مثله.





- لو عاد بي الزمن سأوافق على التمثيل مع أحمد زكي، لأنه شيء يضاف إلى أرشيفي، لكن وقتها كنت خائفة وأخشى الفشل في التمثيل، لأني لست ممثلة بارعة.



- أحب تمثيل أحمد زاهر، لأنه صاحب حضور طاغي في أي دور يقدمه، ولو عرض عليً التمثيل أمامه سأوافق على الفور، وهو يعرف ذلك.



- تجمعني علاقة صداقة قوية مع وائل كفوري، وشائعة ارتباطنا غير صحيحة.



- لا أنزعج من الشائعات لكن بعضها يكون مزعج ومضر، أثناء حملي في تؤام خرجت شائعة أنني وضعتهما وهما فاقدين لحاسة البصر، وهو أذاني نفسيا وجرح مشاعري، ومن يروج لتلك الأمور مرضى نفسيين.



- لا يوجد لدي أعداء في الوسط الفني، الدنيا وردي.



- خروج الشائعات دليل على نجاح الفنان وانتشاره، ولا أنزعج من الكوميكس التي تتناول أعمالي. (في الفن)- لو عاد بي الزمن سأوافق على التمثيل مع أحمد زكي، لأنه شيء يضاف إلى أرشيفي، لكن وقتها كنت خائفة وأخشى الفشل في التمثيل، لأني لست ممثلة بارعة.- أحب تمثيل أحمد زاهر، لأنه صاحب حضور طاغي في أي دور يقدمه، ولو عرض عليً التمثيل أمامه سأوافق على الفور، وهو يعرف ذلك.- تجمعني علاقة صداقة قوية مع وائل كفوري، وشائعة ارتباطنا غير صحيحة.- لا أنزعج من الشائعات لكن بعضها يكون مزعج ومضر، أثناء حملي في تؤام خرجت شائعة أنني وضعتهما وهما فاقدين لحاسة البصر، وهو أذاني نفسيا وجرح مشاعري، ومن يروج لتلك الأمور مرضى نفسيين.- لا يوجد لدي أعداء في الوسط الفني، الدنيا وردي.- خروج الشائعات دليل على نجاح الفنان وانتشاره، ولا أنزعج من الكوميكس التي تتناول أعمالي.