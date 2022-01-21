ما حقيقة وفاة دريد لحام بأزمة قلبية؟

خلال الساعات الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن وفاة الممثل السوري دريد لحام إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها، أدت إلى دخوله المستشفى حيث توفي خلال عملية جراحية بالقلب.

الخبر الذي انتشر بسرعة بين رواد مواقع التواصل، رد عليه المخرج باسم السلكا بطريقة غير مباشرة من موقع تصوير مسلسل "على قيد الحب"، حيث نشر صوراً تجمعه بالممثل دريد لحام والممثلة نادين خوري والممثل مهيار، خضور خلال تصوير أحد المشاهد.

من جهتها، رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين، الفنانة تماضر غانم ردت على الأخبار المنتشرة في منشور على حسابها الرسمي عبر موقع "فيسبوك"، حيث أكدت أن الفنان القدير دريد لحام بخير وبصحة جيدة، ونفت كل الشائعات والاخبار التي ترددت، مبدية غضبها بسبب كثرة الشائعات التي تطال اهم الاسماء ونجوم الفن والتمثيل في سوريا.