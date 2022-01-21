فنون ومشاهير

ايميه صيّاح ومكسيم خليل في رقصة واحدة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-01-2022 | 08:00
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يبدو ان نجاح الممثلة إيميه صياح لم يتوقف عند حدود مسلسل "الهيبة" في جزئه الأخير الذي عُرض قبل أشهر؛ فقد التزمت مع شركة الصبّاح للإنتاج للمشاركة في مسلسل آخر يبدأ عرضه قريباً على منصة شاهد.

 

بحسب ما ذكرت معلومات، أنهى المخرج جو بو عيد تصوير "رقصة مطر" من بطولة إيميه صياح ومكسيم خليل، إلى جانب مجموعة من الوجوه السورية واللبنانية وهو مؤلف من 13 حلقة.

 

وكان من المفترض أن يكون المسلسل ضمن خارطة رمضان، لكن ارتأت الشركة عرضه قبل موسم الدراما الرمضاني بسبب حلقاته.

 

وعلمت "نواعم" أن المسلسل لا يخرج عن إطار التشويق الذي يسيطر على مشهد المسلسلات الخاصة بالمنصّات التي تعرضها "شاهد".

 

يُذكر أن مكسيم خليل شارك قبل وقت ببطولة مسلسل 8 أيام، إخراج مجدي سميرة مؤلف من 8 حلقات فقط ويستعرض جريمة قتل ومافيات وتحقيقات لكنه لم يحقق النجاح المتوقع.

المصدر: نواعم
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