اليسا ترتجف من البرد في حفلها بالرياض وتلجأ الى العباءة السعودية.. شاهدوا الفيديو

ضمن موسم الرياض في السعودية، احيت الفنانة اليسا مساء أمس حفلاً إلى جانب الفنان السوري ناصيف زيتون.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، وتصدر احدها المواقع حيث ظهرت فيه اليسا وهي تعاني بسبب برودة الطقس، الامر الذي دفعها الى اللجوء للعباء السعودية.

وبعد صعدوها الى المسرح مرتدية العباء، توجهت اليسا الى الجمهور بالقول: "برد كتير".