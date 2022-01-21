اليسا ترتجف من البرد في حفلها بالرياض وتلجأ الى العباءة السعودية.. شاهدوا الفيديو

ضمن موسم الرياض في السعودية، احيت الفنانة اليسا مساء أمس حفلاً إلى جانب الفنان السوري ناصيف زيتون.
وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، وتصدر احدها المواقع حيث ظهرت فيه اليسا وهي تعاني بسبب برودة الطقس، الامر الذي دفعها الى اللجوء للعباء السعودية.
وبعد صعدوها الى المسرح مرتدية العباء، توجهت اليسا الى الجمهور بالقول: "برد كتير".
برد كتير 🥶 #اليسا_في_موسم_الرياض pic.twitter.com/T2sHRPAnbL
— Gorgeous Elissa (@G__Elissa) January 20, 2022
برد كتير 🥶 #اليسا_في_موسم_الرياض pic.twitter.com/T2sHRPAnbL
الفروه 🥵 pic.twitter.com/xuZNLUhky7
— Dina. (@Diiina1995) January 21, 2022
الفروه 🥵 pic.twitter.com/xuZNLUhky7
اليسا من حفلتها اليوم في الرياض🥺❤️
pic.twitter.com/VObPtfhIWd
— قولدن دوز (@GoldenDose) January 20, 2022
اليسا من حفلتها اليوم في الرياض🥺❤️
pic.twitter.com/VObPtfhIWd