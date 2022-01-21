فنون ومشاهير

يارا تكشف جديدها "من ورا قلبي".. وهكذا علقت

Lebanon 24
21-01-2022 | 14:00
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كشفت الفنانة يارا، عن جديدها الذي ستفاجئ به الجمهور، حيث تطرح أغنيتها الجديدة "من ورا قلبي"، وشاركت صورة جديدة لها عبر حسابها في "إنستغرام"، كشفت فيها أن الأغنية ستكون متاحة على "يوتيوب"، كي تتسنى للجمهور مشاهدتها.
وأكدت يارا، في تعليقها، أن أغنية "من ورا قلبي"، هي الأغنية الخامسة من ألبومها الغنائي الجديد "مليت"، الذي تقدمه باللهجتين المصرية واللبنانية، ليتفاعل معها عدد كبير من محبيها في مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
وكتبت، قائلة: "انتظروا اليوم الأغنية الخامسة بعنوان (من ورا قلبي).. من ألبومي اللبناني والمصري الجديد (يارا ملَّيْت) على قناتي باليوتيوب الرّسمية الساعة 5 العصر بتوقيت #بيروت".
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