وفاة مخرجة شابة بشكل مفاجئ!

توفيت المخرجة المصرية الشابة، نوران شريف، مساء أمس الخميس، بشكل مفاجئ.وشاركت نوران أشرف بأفلامها في عدد من المهرجانات، من ضمنها فيلم "آمن جدا"، الذي تدور أحداثه داخل صيدلية في إطار إجتماعي كوميدي تشويقي.فيلم "آمن جدا" بطولة الفنانة ثراء جبيل، بجانب كل من سلوى محمد علي، ووئام عصام، وتأليف نوران شريف، ووجيه صبري، ومن إخراج نوران شريف.