يارا تلغي حفلها في المكسيك...إليكم السبب

أكدت الفنانة اللبنانية يارا، قرار الغاء حفلها الغنائي، الذي كان مقرراً له أن يقام في المكسيك ضمن سلسلة حفلات، تقام هناك في الفترة من 21 وحتى 24 من الشهر الجاري.



وكانت يارا قد شاركت متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بوستر حفلها الغنائي، معلنة عدم قدرتها على المجيء لاحياء الحفل لأسباب صحية لم تكشف عن طبيعتها.