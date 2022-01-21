دومينيك حوراني بجلسة حوار جريئة.. "الجميع يريدني"! (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، ردت فيه بجرئة على سؤال طرحه أحد المتابعين حول من يتجرء بالتقرب منها، وقالت: "جميعهم بصراحة، ولكن عليه أن يتمتع بشخصية قوية وأن يكون مجنوناً كي يستطيع أن يجاريني".