فنون ومشاهير

فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!

Lebanon 24
22-01-2022 | 02:00
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أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز" المقتبس من فيلم perfect  strangers صدموا المشاهدين فور طرحه على شبكة "نتفليكس" لتضمنه بعض الألفاظ الخارجة، وخلع الفنانة المصرية منى زكي ملابسها في أحد المشاهد، إلى جانب أداء الممثل فؤاد يمين شخصية مثليّ الجنس.

 

وتدور أحداث الفيلم حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ليقرروا خوض لعبة تقوم على وضع هواتفهم المحمولة على الطاولة، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

 

يُذكر أن "أصحاب ولا أعز" بطولة الفنانين: منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودياموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.

المصدر: لها
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