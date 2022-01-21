فنون ومشاهير

بريانكا شوبرا وزوجها يرزقان بمولودهما الأول... من امرأة أخرى!

Lebanon 24
21-01-2022 | 23:07
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أعلنت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، أمس الجمعة، أنها رزقت وزوجها المغني الأميركي، نيك ‏جوناس، بأول أطفالهما.‏

 

وقالت شوبرا في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلا بواسطة أم بديلة".

 

وتابعت الممثلة الهندية: "نحن نسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم".

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)


 

وتزوجت بريانكا شوبرا ونيك جوناس في عام 2018، ويصغرها زوجها بعشر سنوات.

 

يشار إلى أن كيم كارداشيان أنجبت ابنتها شيكاغو وابنها الرابع من زوجها السابق، مطرب الراب الأميركي، كاني ويست، بواسطة أم بديلة.

المصدر: سبوتنيك
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