للمرة الأولى نوال بري تكشف سبب تخليها عن الاعلام: لا يمكن ان انسى ليلة محاصرتنا من جماعة "الأحزاب" (فيديو)

تعرضت الإعلامية نوال بري التي إعتاد عليها الجمهور اللبناني في عالم الأخبار وتابعها بالكثير من التغطيات الإعلامية لحادثة غيرت لها حياتها وجعلتها تتخذ قرار الابتعاد عن هذا المجال، وكشف ET بالعربي تفاصيل هذا الموضوع بلقاء معها من بيروت وتحديداً في المكان نفسه الذي دفعها لمراجعة جميع حساباتها.

وروت نوال تفاصيل الليلة عند محاصرتها من جماعة "الأحزاب"، كما سمتهم لها ولزميلها المصور في الـ mtv خلال تغطية إعلامية وكيف شعرت انها قد تموت في هذه الليلة، وحينها اتخذت القرار باعتزال الاعلام.

علما انه خلال الأيام المقبلة تطل نوال على الجمهور من خلال أول تجربة تمثيلية لها في الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، ولكنها لن تكون تجربتها الأخيرة حيث كشفت لـ ET بالعربي عن عودتها إلى شاشة الـ MTV من خلال مسلسل يجمعها مع عدد من النجوم اللبنانيين.