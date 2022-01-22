فنون ومشاهير

"لأسباب صحية" يارا تلغي حفلا غنائياً.. ما القصة؟

Lebanon 24
22-01-2022 | 08:00
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أعلنت الفنانة يارا إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقرراً في المكسيك ضمن سلسلة حفلات تقام هناك في الفترة من 21 وحتى 24 من الشهر الجاري.

 

وكانت يارا قد شاركت متابعيها عبر حسابها الخاص عبر موقع انستغرام بوستر حفلها الغنائي، معلنة عدم قدرتها على المجيء لاحياء الحفل، حيث أرجعت ذلك لأسباب صحية لم تكشف عن طبيعتها.

 

وخصت يارا الجمهور باعتذار عن عدم وجودها في الحفل، مؤكدةً أنها ستحيي حفلات أخرى هناك في وقت لاحق، كتعويض للجمهور عن هذا الحفل الملغى.

 
المصدر: الجديد
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